El choque entre un microbús, una camioneta y un camión recolector de plásticos en Diriamba, Carazo, dejó lesionados a Jesús Pavón, de 33 años de edad, y Eddy Quiroz, de 35, quienes sufrieron múltiples golpes en sus cuerpos.

El hecho se registró a la media noche de este jueves sobre la carretera Panamericana Sur, propiamente frente a la entrada del lugar conocido como Los Cedros ,en la ciudad de Diriamba, Carazo.

Los tres vehículos involucrados en el accidente de tránsito iban con dirección de Diriamba hacia Managua.

Según José Antonio Espinoza Espinoza, conductor del camión placa número CZ7494, él viajaba lento, ya que su vehículo iba presentando fallas mecánicas.

"Yo voy bien lento, yo veo que detrás de mí viene la camioneta, yo llevo mis luces encendidas, pero bajé la velocidad porque el motor me va dando fallas, de repente yo sólo escucho el golpe, me detuve y ahí me quedé, bajé a ver y era la camioneta que me había pegado, pero a la camioneta le dio el del microbúcito", relató Espinoza.

Por su parte, José Requené, conductor de la camioneta color roja placa número CZ12907, alegó que él viajaba lento detrás del pesado camión, pero se detuvo porque quería aventajar, sin embargo sintió el fuerte impacto detrás, que era la camioneta.

"El del microbús no guardó la distancia y me arrastró, como dicen, metros hasta que pegué contra el camión, iba bien lento el señor del camión y yo quería aventajar, pero ya no fue posible porque se dio el choque, que gracias a Dios me había detenido", dijo muy nervioso Requené.

Al lugar se hizo presente la Policía Nacional de Tránsito y Asociación Civil de Bomberos voluntarios de Carazo, quiEnes sacaron del microbús color blanco placa número CZ10901 a los dos lesionados y los trasladaron hacia el hospital del Maestro de la ciudad de Diriamba Carazo.

De acuerdo con los bomberos, los dos lesionados presentan el síndrome del latigazo.

El llamado Síndrome de Latigazo Cervical (SLC) es una lesión de la columna cervical, la cual por lo general ocurre tras la colisión de vehículos, al producirse una forzada extensión o flexión del cuello y una violenta oscilación de la cabeza de delante hacia atrás o de atrás hacia delante.