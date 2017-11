Hombre muere cuatro días después de ser atacado por desconocidos en Carazo

Henry Dávila García de 30 años de edad, originario de la ciudad de Diriamba, Carazo, falleció este martes, luego de recibir una paliza y una estocada de arma blanca en el abdomen.

Zeneyda del Carmen Bermúdez Muñoz, esposa de la víctima, interpuso formal denuncia en la Policía Nacional de San Marcos, luego que su esposo le contara que dos mujeres lo siguieran y varios hombres de identidad desconocida lo atacaran en una calle del sector de Míster Bond en San Marcos, Carazo.

Domingo Bermúdez, suegro de Henry Dávila García, expresó que los hechos ocurrieron cuando el ahora fallecido regresaba de su trabajo en una zona franca de Managua.

"Él logró llegar hasta el portón de mi casa, yo no estaba, pero cuando la gente lo vio corrieron y lo llevaron al hospital del Maestro de Diriamba, él no tenía problemas con nadie, no sabemos que pudo haber pasado", añadió Bermúdez.

Zeneyda Bermúdez, también comentó que a su esposo le fracturaron uno de sus brazos y que la policía ya logró detener a una de las mujeres involucradas en el crimen.

La víctima deja a una menor de edad en la orfandad, era originario del barrio Carlos Méndez de la ciudad de Diriamba, pero tenía siete años de habitar en el sector de Míster Bond, San Marcos.