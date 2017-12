Niños mueren al ser atropellados por un camión en Masaya

Los niños Cristian Manuel, de tres años y Jerry Napoleón Alemán, de 14, fallecieron instantáneamente la madrugada de este viernes, cuando el camión con placa MY 10855 atropelló el carretón en el que se trasladaban junto a su papá.

El trágico hecho sucedió en la Comarca Las Flores de la ciudad de Masaya, la pequeña familia se dirigía rumbo a la Comarca Santa Clara a eso de las cinco de la mañana, a realizar labores de recolección de maní.

El camión era conducido por Francisco Picado Téllez, quien según los pobladores del lugar, se encontraba bajo los efectos del alcohol y conducía a exceso de velocidad.

“El conductor del camión venía manejando demasiado rápido, como viene tomado, él realizó una mala maniobra y se pasó llevando el carretón con todas las personas, los niños fueron catapultados y solo el papá pudo sobrevivir”, declaró Indebrando Sánchez, testigo principal del accidente.

“Corrimos a auxiliar a los menores, estaban ensangrentados, pero lamentablemente no se pudo hacer nada, por más que tratamos de que vivieran, llamamos a la Cruz Roja para que les brindarán los primeros auxilios, pero no tenían signos vitales”, comentó Rocío Ruiz, habitante del lugar.

Por su parte Francisco Picado Téllez, conductor del camión, dijo que intentó impedir el accidente pero no pudo hacer nada. “Nadie quiere matar a nadie, no imaginé que eso iba a suceder, yo traté de esquivarlos, pero todo sucedió de manera rápida, ya no pude hacer nada por ellos”, expresó Picado.

Hasta el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional de Masaya, para realizar las debidas investigaciones de los hechos, el conductor del camión fue trasladado de inmediato a las celdas preventivas de la estación policial, donde será procesado por el delito cometido.