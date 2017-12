Un hombre a quien la Policía capturó la noche del pasado 27 de diciembre de 2017 por ocupar los predios de la antigua casa presidencial como sanitario público, quedó en prisión preventiva, pero por el delito de robo agravado.

Francisco Silva Laguna, quien ante el juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio Cesar Arias, negó los cargos formulados en su contra, dijo que todo se trata de una confusión de las autoridades policiales del Distrito V.

El hombre, apodado “lágrima”, es acusado por la Fiscalía de haberle robado por la fuerza a Mauricio Javier Ramos un celular valorado en C$ 2,500, un reloj cuyo valor es de C$ 700 y C$ 500 en efectivo.

El robo por los cuales Francisco Silva, también conocido como José Antonio Laguna Roble, aconteció la madrugada del 27 de diciembre en el barrio 14 de Junio, en el Distrito Cinco de la capital.

Alias “Lagrima" quedó en prisión preventiva hasta el 18 de enero del año próximo, cuando se celebre la audiencia inicial para la cual fue citada la víctima, en vista de que el acusado asegura que lo están confundiendo con otra persona.

Roban y golpean a cortero

Cinco hombres y una mujer quedaron en prisión preventiva hasta el 18 de enero del año próximo por dos robos acontecidos en distintos barrios de los distritos V y VI de la capital.

En el primer caso, cuatro jóvenes, entre ellos una dama, recurriendo a la violencia, despojaron a José Ruiz Balmaceda de C$ 7,000 en una calle del barrio Laureano Mairena.

Los acusados por este robo con violencia que ocurrió el pasado miércoles son: Rony Martínez Hernández, Noel Sevilla López, Jaime Ramírez Suárez y Jennifer Pérez Araica.

Los hechos acontecieron cuando la víctima (José Ruiz) desempeñaba sus labores de cortero en ese vecindario, cuando los cuatro acusados le interceptaron y golpearon.

Para mal suerte de los delincuentes, instantes después del atraco pasó por el lugar el policía Víctor Esquivel Plata, quien les dio persecución, capturando a Noel Sevilla y Jennifer Pérez.

Por los hechos antes referidos el juez Julio César Arias dictó prisión preventiva para los cuatro acusados y programó audiencia inicial para el próximo 18 de enero.