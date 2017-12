Hermanas de Carazo denuncian a alias el Gringo de dispararle balines

Dos mujeres originarias de la comunidad de Versalle, jurisdicción de la ciudad de Diriamba, Carazo, sufrieron hoy impactos de balines en varias partes del cuerpo, supuestamente disparados por una persona identificada como Dowson Daniel Francis, al parecer de Alemania, y a quien apodan "El Gringo".

Josefa del Carmen Blass, de 34 años de edad, es una de las lesionadas.

El hecho se registró en la finca conocida como "El Gringo", propiedad de Dowson Daniel Francis, quien al momento que la Policía Nacional ingresó al lugar soltó varios perros de raza Rottweiler.

Según la víctima, ella y su hermana se dirigían a cortar café a otra finca, pero decidieron cortar camino, cuando de repente sólo escucharon los disparos.

"Lo único que nosotras llevábamos eran nuestra panas de comida, decidimos cambiar camino porque íbamos a cortar café, pero escuchamos unos disparos y luego yo sólo me vi ensangrentado mi rostro y vi a mi hermana que también tenía sangre en su cara. Eran los balines que nos habían impactado en la cara, el gringo nos disparó y no sabemos por qué, si nosotras no ingresamos a su propiedad", relató Blass.

La otra mujer no quiso identificarse, pues se encontraba muy nerviosa.

Al extranjero la Policía Nacional de Carazo le decomisó tres armas de fuego, dos escopetas y un rifle, además de balas y balines pequeños.

Habitantes del sector relataron que en muchas ocasiones han sido víctimas de alias "El Gringo", reconocido así en la comunidad de Versalle, pero por miedo a represalias no acuden a interponer formal denuncia.

"Ese Gringo es bien malo, muy violento, aquí le tenemos miedo porque él es capaz de matar a una persona y no le importa, por la razón que varios han ido a poner denuncia a la Policía y no le hacen nada", dijo un habitante, quien prefirió no identificarse.

"Él aquí nos deja sin agua porque tiene una bomba que pasa encendida día y noche y el agua queda sin presión y no sube a las demás casas", agregó.

Asimismo, otra ciudadana expresó que en una ocasión alias el Gringo supuestamente ató de pies y manos a un trabajador de él y le llenó el rostro con excremento de caballo, únicamente por no realizar una labor encomendada.

La Policía Nacional de Carazo por más de tres horas estuvo dentro de la finca de "El Gringo", sin emabrgo el extranjero no fue detenido.

Las hermanas fueron trasladadas al hospital regional Santiago de Jinotepe, pero fueron remitidas hacia un hospital capitalino, donde se tiene previsto que les practiquen las debidas cirugías para extraer los balines.