Buscan a sospechoso de matar a joven en Chontales

Efectivos de la Policía de Chontales buscan a José Ángel Torrez Reyes, de 26 años, quien es el principal sospechoso de matar con arma blanca a su vecino Pablo Antonio Sirias Chavarria, de 26 años.

Este es el primer caso de muerte violenta de este año en el departamento de Chontales.

El jefe de la delegación policial de Chontales, comisionado mayor Bayardo Rosales, aseguró que hay un grupo de efectivos trabajando en el caso para dar con el paradero de Torrez Reyes, quien después de cometer el crimen, huyó.

El caso fue denunciado ante las autoridades policiales por Manuel Salvador Sirias Sobalvarro, de 53 años, padre de la víctima.

El jefe policial dijo que las investigaciones revelan que el suceso sangriento se dio en plena vía pública en la comarca Tapalwasito, municipio de Santo Domingo, Chontales.

Al aprecer, entre victimario y víctima había diferencias personales.

Segun Sirias Sobalvarro, ambos vecinos sostuvieron una discusion con desenlace fatal.

Sirias Sobalvarro relató ante las autoridades que él se encontraba dormido en su casa de habitación cuando su nuera, Cynthia Montenegro, le avisó de lo sucedido.

El día de los hechos, el supuesto autor del homicidio estaba con Yefrin Alexander López Reyes, a quien el comisionado mayor Rosales asegura que no tuvo que ver en el crimen.

Pablo Antonio Sirias Chavarría, tras el ataque, fue trasladado al hospital escuela Asunción, donde falleció.

"Me llamaron a la 1:30 de la mañana, que estaba herido mi hijo y me fui a Juigalpa. Todas las personas señalan a Yefrin y a Chepe. Son los vecinos de en frente, son los que mataron a mi chavalo... no sabía que tenían rencillas. Que las autoridades hagan su trabajo y yo el mio", dijo Sirias Sobalvarro.