León suma tres ahogados en el arranque del año

El cadáver de Leónidas Fernando Guardado Obando, de 51 años, ha sido encontrado a orillas de la laguna El Tigre, en la comunidad Momotombo, La Paz Centro, departamento de León, después de 20 horas de haber desaparecido en dicho balneario.

Guardado Obando, originario de Malpaisillo, se convirtió en la tercera víctima por sumersión en el cmienzo del año.

La Policía de León acudió al lugar del hallazgo y profundiza en las investigaciones del caso.

En tanto, Macío Ocón, presidente de la Cruz Roja Nicaragüense en León, lamentó el ahogamiento de tres personas en el primer día del presente año.

“Dos de ellas perecieron en el balneario El Transito, Nagarote, y ahora este señor, de 50 años, en la laguna El Tigre, La Paz Centro”, expresó.

Ocón admitió que la ausencia de guarda vidas en el balneario El Tránsito, donde se registraron dos ahogados el primero de enero, fue una debilidad que debe de ser superada en los próximos meses.

“La filial de Cruz Roja en Nagarote, con el respaldo de la municipalidad, se comprometieron en brindar servicio en El Tránsito, pero desgraciadamente no nos informaron que no iban a estar presentes el primero de enero porque si no hubiéramos enviado a una brigada”, dijo Ocón.

El presidente de Cruz Roja en León indicó que este tipo de tragedias no solo enluta a los familiares, sino que también, a la institución de socorro.