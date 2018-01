Acusado de violación se declara violado por menor de edad

Un hombre de 30 años ha sido remitido hoy a una audiencia por la supuesta violación de un menor de edad, ocurrida entre la noche del 31 de diciembre de 2017 y primero de enero de 2018.

Daybis Membreño Valdivia es la persona señalada de abusar de un menor de 14 años.

Membreño Valdivia, sin embargo, afirma que el violado ha sido él.

“Él (adolescente) llevaba una botella de licor y me tomé un trago que me hizo perder el conocimiento; cuando volví en sí, él (adolescente) ya me tenía penetrado y cuando me levanté me dijo: dame un beso”, argumentó hoy Membreño.

“Cuando él (adolescente) me pidió el beso, yo me sentía lastimado de los dos lados porque antes también me hizo el sexo oral, y eso va a salir en los exámenes que me hicieron en Medicina Legal”, explicó Membreño.

El hombre ha quedado hoy en prisión preventiva, hasta que el 16 de enero sea llevado a una audiencia inicial.

Ante la versión hecha por Daybis Membreño Valdivia, el abogado defensor, Marlon Aburto, pidió a la judicial, Fabiola Betancourt, que ordene a la Policía remitir los resultados del examen físico hecho a su cliente.

La acusación

En la acusación se señala que los hechos presentados por el Ministerio Público acontecieron entre la medianoche del 31 de diciembre y las tres de la madrugada del primer día del año 2018.

A diferencia de lo que afirma el reo, de que él es la víctima de violación de un adolescente de 14 años, en la acusación se asegura que Daybis Membreño fue quien introdujo a un predio montoso y oscuro al menor de edad, al tomarlo del cuello.

Por los hechos antes narrados, la jueza Primero Distrito Penal Especializada en Violencia de la capital dictó prisión preventiva para Daybis Membreño y programó audiencia inicial para el próximo 16 de enero.