¿Por qué se suicidó?

MASAYA

Melvin Guillermo Guevara, de 19 años, habitante del barrio Héroes y Mártires de Masaya, decidió quitarse la vida por la vía del ahorcamiento, sin ningún motivo aparente, según la versión de su mamá, Magdalena Isabel Guevara.



El hecho ocurrió a los once de la noche, luego de que Guevara llegara en estado de ebriedad a su casa, tras haber estado jugando fútbol en la cancha del barrio.



Pese a su estado, su madre aduce que llegó tranquilo, comió un poco y después se dirigió a su cuarto, ubicado en el fondo de la vivienda. Recuerda que lo único que el joven le dijo fue sentir un fuerte dolor en el pecho, nada más.



Guevara, inconforme con lo sucedido, comentó: “Mi hijo tenía 15 días de haberse bachillerado del Instituto La Reforma, era alegre y sin problemas. Aquí en la casa mucho lo queríamos; por eso no entiendo qué paso, si no tenía razones para hacerlo”, expresó.



Según la doctora Darling Potoy, del Instituto de Medicina Legal, el joven pereció a causa de una asfixia mecánica, y todo indica que se suicidó, pues el cuerpo no presenta señas de violencia ni mucho menos indicios de haber sido asesinado. El cadáver de Melvin Guevara fue encontrado en su cuarto.