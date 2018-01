Rosendo Álvarez sufre accidente de tránsito en Managua

El dos veces campeón mundial de boxeo, Rosendo Álvarez, confirmó hoy que sufrió un accidente de tránsito anoche en las cercanías de una discoteca en la Avenida Bolívar, en Managua, pero negó que estuviese conduciendo o bajo los efectos del alcohol.

En un video que circula en la red social Facebook, a Álvarez se le ve acostado en la parte de atrás de una camioneta que chocó contra un taxi.

También se aprecia cuando un hombre le tapa el rostro con una gorra, al momento en que la persona que graba lo enfoca con su cámara.

El excampeón niega que en ese momento estuviera en estado de ebriedad, como lo señala la publicación.

“No (estaba ebrio), es un accidente, es un simple choque y no hubo problemas. No tuve ninguna lesión. Yo no conducía, sino un sobrino. Él no es público, no le gusta que lo meta en estas cosas”, declaró Álvarez.

El exboxeador, y ahora promotor de boxeo y presentador de televisión, aseguró que no está muy claro de cuál son las causas del accidente de tránsito.

“Solo mi sobrino puede decir. Fue cerca de una discoteca en la avenida Bolívar”, señaló Álvarez.

El "Búfalo", a como se le conoció en sus días de boxeador, tampoco recuerda la hora en que sucedió el hecho.

Afirmó que no ha visto el video en el que aparece, pero sostiene que no estaba en estado de ebriedad.

“Yo no hablé con nadie, no pueden decir eso. No tengo que darle explicaciones a un canal si no iba conduciendo”, expresó Álvarez.

Sobre los daños a su vehículo, dijo que son menores y que no tuvo problemas con los dueños de los otros automotores involucrados en el accidente de tránsito.

Aseguró que se dirigía hacia su casa, ubicada de donde fue la Pepsi, 2 cuadras al sur, media abajo, en Managua, y agregó que al momento del accidente de tránsito había dejado una reunión con amigos.

El año pasado en Nicaragua se registró un promedio de 120 accidentes de tránsito al día, de acuerdo con la Policía Nacional.

Los choques dejaron 784 personas sin vida el año pasado en Nicaragua.