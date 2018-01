El abogado de Carazo que ha sido acusado de matar de 12 machetazos a un hombre, el pasado 8 de diciembre, ha sido remitido a juicio.

El juez William Howard, representante del juzgado de distrito penal de audiencias de la ciudad de Jinotepe, Carazo, es quien tomó la decisión y mantuvo la prisión preventiva para el abogado Elvis José Díaz, procesado por quitar la vida a Jorge Alberto Salazar.

El juicio quedó programado para el dos de febrero del año en curso.

Elvis José Díaz, de 33 años de edad, llegó hoy a los juzgados bajo un fuerte resguardo policial para la audiencia inicial por el delito de asesinato en perjuicio de Salazar.

La víctima fue asesinada de 12 machetazos, en su cabeza y cuerpo, supuestamente por Díaz, tras protagonizar ambos una discusión en la vía pública de Santa Teresa, Carazo, el 8 de diciembre pasado.

Familiares de Salazar, una vez más se hicieron presentes en las afueras del juzgado y a gritos pidieron justicia y pena máxima para el supuesto asesino.

"Nosotros estamos intranquilos porque ese abogado tiene mucha amistad con varios abogados de aquí de Carazo, sabemos que están haciendo todo lo posible para que lo dejen en libertad, también sabemos que están pidiendo una prueba de un psiquiatra, porque según su abogado presenta problemas mentales", advirtió Glenda Espinoza, sobrina del fallecido.

Por su parte, el abogado defensor, Marlon Aburto Hidalgo, hizo la petición al juez Howard de que se respete a su defendido y a su persona, ya que supuestamente son víctimas de acoso y ofensas de parte de la familia de la víctima.

"Ningún familiar de Elvis José Díaz, mi cliente en este caso, ha podido hacer presencia en el juzgado a ver a su familiar porque los agreden y les pegan, no se pueden estar involucrando a terceras personas en un caso donde sólo uno está siendo procesado; sabemos que están dolidos, pero tienen que respetar, yo sólo estoy haciendo trabajo, por eso me están pagando, ya se está cumpliendo con la justicia y en este país no puede existir la violencia", indicó el abogado Marlon Aburto.

El pasado tres de enero la esposa del reo Elvis José Díaz fue agredida física y verbalmente por familiares de la víctima, quienes sostienen que la mujer habría ayudado al abogado a fugarse tras el crimen.

Díaz estuvo prógudo hasta el 30 de diciembre, cuando lo capturaron.

"Yo no tengo la culpa de lo que Elvis hizo, al final mi familia y yo terminamos siendo víctimas de él, no tenemos por qué pagar por un delito que nosotros no hemos cometido, me golpearon y me ofendieron, ya él está enfrentando sus cargos, yo pido que se me deje en paz, porque donde esta gente me vea me van agredir siempre", señaló María Cristina Cordero, actual esposa del acusado.