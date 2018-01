Mujer muere tras sufrir brutal golpiza de su pareja

Johana López Fonseca, de 39 años, falleció esta madrugada en la vivienda de su madre, situada en la comunidad El Conejo, en el kilómetro 32.5 de la carretera Vieja a León, tras sufrir hace algunos días una brutal paliza, supuestamente a manos de su compañero de vida.

Rosa Fonseca expresó que su hija, durante ocho años, fue víctima de la violencia de parte de Álvaro de Jesús Hernández Zamora, pero nunca lo denunció ante las autoridades policiales.

"Ella siempre llegaba a visitarme con moretones y siempre dijo que se había golpeado, seguro era amenazada por ese hombre que anda huyendo, ¿por qué se fue y no dio la cara? Porque él me la mató", refirió indignada Fonseca.

La mamá de la víctima reveló que tenía días de no ver a su hija, por lo que decidió ir a ver qué ocurría.

"Cuando llegué, (Johana) estaba envuelta en una sábana y me dijo que se estaba muriendo. Con la ayuda de un caponero logré sacarla y llevarla al centro de sañud de Villa El Carmen. Mi hija iba bien golpeada", recordó acongojada Fonseca.

Johana López Fonseca fue remitida al hospital Lenín Fonseca, donde la atendieron los médicos, quienes realizaron varios exámenes para conocer la condición de la mujer.

"En ese hospital me la desahuciaron, me dijeron que no había nada que hacer, que me la llevara a casa porque después me iba a costar retirar el cadáver", indicó la angustiada madre.

Los familiares optaron por sacar a Johana López Fonseca del hospital, pero el jefe de uno de sus hermanos aconsejó buscar otra opinión, por eso la llevaron al hospital Manolo Morales, donde confirmaron el epicrisis del otro centro hospitalario.

El Instituto de Medicina Legal llegó acompañado por la Policia Nacional a la comunidad El Conejo para trasladar el cadáver y realizarle la autopsia y determinar la causa de la muerte.