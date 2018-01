Olman Selva Guevara, de 19 años de edad, originario de la comunidad Mirazul del Llano, jurisdicción de Masatepe, pereció ahogado hoy en el río La Flor, en Diriamba, Carazo.

Selva es la segunda víctima que muere en el mismo lugar en lo que va del año.

Según lugareños, los ahogamientos han sucedido en una zona donde la profundidad es de unos tres metros.

"Andamos once en total, entre amigos y familiares, estábamos tranquilos bañándonos, pero él andaba una tarralla y dijo que iba a ir a ver qué pescaba, de repente ya no lo vimos, corrimos y él se estaba ahogando, buscamos cómo ayudar pero él se hundió y ya no pudimos hacer nada", dijo Alexander Bustos.

Por su parte, Luis Enrique Peña, originario de la zona, dijo que los muchachos lo llegaron a buscar asustados, gritando que les ayudara porque un amigo se había ahogado.

"Me costó sacarlo, estaba hasta el fondo, ahí es bien profundo, la gente no sabe, pasé buen rato buscándolo bajo el agua, hasta que lo logré encontrar y entre varios lo sacamos", expresó Peña.

Los habitantes del río La Flor piden a las autoridades competentes que manden a instalar un rótulo que ayude a los visitantes a saber que el lugar es demasiado peligroso, porque si no saben nadar, seguirán ocurriendo más desgracias.

La policía Nacional se hizo presente al lugar junto al médico forense, quien refirió que la causa de la muerte del joven fue asfixia por sumersion y anoxia (falta de oxígeno).