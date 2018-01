Jueza de Carazo mantiene en prisión a costarricense acusado de tráfico de drogas

Este lunes la juez Ana Mercedes Ramos, representante del juzgado de distrito penal de juicios de la ciudad de Diriamba, Carazo, encontró insuficiente la valoración psiquiátrica de Cristhoper Steven Vargas Barrantes, de nacionalidad costarricense, quien es acusado de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas.

A petición de Marlon Sáenz, abogado defensor de Cristhoper Vargas, se le había realizado una valoración psicológica y psiquiátrica, por presentar supuestos problemas de retardo mental.

Por ese motivo, se realizó una excepción previa a la audiencia preparatoria referente a dicho caso, y el especialista en psiquiatría del Instituto de Medicina legal y criminalística forense, compareció ante la juez para explicar los padecimientos del reo.

"El dictamen médico arrojó que el joven presenta hiperactividad, epilepsia y déficit de atención, retardo mental moderado, presenta alteración psíquica desde la infancia, es una persona muy vulnerable que debe de ser tratada en una unidad del Minsa y no tiene capacidad para darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, su cerebro lo hace pero lento", explicó el médico Edgar Antonio Salinas. Sin embargo, la juez Ramos en su conclusión alegó que la excepción fue mal planteada por la defensa y que en el dictamen se indicaba que presentaba trastorno moderado, por lo que remitió a juicio oral y público al acusado.

En tanto, la madre del reo, María Barrantes Pérez, alegó que su hijo sí está enfermo y que han viajado desde Costa Rica con todos los documentos clínicos que demuestran que es incapacitado desde su nacimiento.

"Mi hijo no es capaz de fijar la mirada, responde lentamente, su tono de voz es alto y luego bajo, no tiene ningún tipo de expresión en el rostro, él ha sido así desde que nació, se aprovecharon de que él hace caso a todo, si uno le dice 'andá deja alguna cosa', él va, no sabe muchas veces ni su nombre", dijo Barrantes.

Otros acusados

Junto a Christopher Vargas Barrantes, enfrentan cargos por el delito de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas Heyzel Vanessa Mejía, Roxana Noemí Bustos y Gustavo Adolfo Quesada.

Luego de la excepción, se realizaría audiencia preparatoria para los cuatro acusados, sin embargo se suspendió debido a la ausencia de Roxana Noemí Bustos y Gustavo Adolfo Pérez, quienes fueron presentados por la Policía Nacional fuera de la hora establecida por la juez. Debido a dicha ausencia, la juez reprogramó la audiencia preparatoria para este martes 16 de enero, a la dos de la tarde, seguido se proseguirá con el juicio oral y público.