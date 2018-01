Sepultan a reina de belleza que murió en accidente de tránsito en León

Las bandas de los distintos concursos de belleza que logró obtener en su corta carrera en las pasarelas adornaron el ataúd de María Angélica García Acosta, de 21 años, quien este domingo en horas de la tarde fue sepultada en el cementerio de la comunidad Chacraseca, cinco kilómetros al sureste de la cabecera departamental de León.

Una multitud de personas acompañó el féretro, al ritmo de música filarmónica. Inicialmente lo llevaron al templo Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrolló una misa de cuerpo presente a la 3:00 p.m., luego lo trasladaron al cementerio de dicha localidad.

La jovencita permaneció ingresada por más de 30 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Lenín Fonseca, de Managua, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito a pocos metros de su propiedad en Chacraseca. García Acosta falleció este sábado a la 11:50 a.m., a consecuencia de hemiacion cerebral, infarto cerebral bihemisteria, fractura y politraumatismo.

Era la menor de tres hermanos, estudiaba el último año de la carrera de Enfermería en la UNAN-León y fue Chica Ciencias Médicas 2017 en dicha alma mater, así como Primera Finalista en el Concurso Miss Nicaragua Centroamérica 2017 y Miss Comunidad León.

En fotos: Así era la reina de belleza que murió en un accidente de tránsito en León

“Horas antes del accidente, a como era su costumbre, me solicitó permiso para salir con unos amigos, se arregló y me preguntó que si iba bonita, que si el bolso que llevaba combinaba con su vestimenta”, expresó José Napoleón García, de 50 años, padre de María Angélica.

García comentó que se fue de esta vida su única hija mujer, la menor entre tres hermanos. “Es un momento muy doloroso lo que estoy sintiendo, perdí a mi hija que era todo para mí, era la alegría de nuestro hogar”, indicó.

Según García, aún no ha acudido ante la policía para interponer la denuncia en contra de Eduardo Mercedes Méndez Granera, de 25 años, conductor del automotoren el cual viajaba su hija y otras cinco personas.

Sin embargo, Carlos Alberto Hernández, primo hermano de la víctima, señaló a Méndez Granera como irresponsable y confirmó que manejaba bajo los efectos del licor.

“En varias ocasiones aceleró el vehículo a gran velocidad, le reclamábamos por lo que hacía, pero no hizo caso hasta que en una de esas perdió el control y nos volcamos. María Angélica venia en el asiento delantero, chineada, quedó debajo de todos, la sacamos del vehículo, pero estaba inconsciente”, detalló García.

Hernández describió a María Angélica García Acosta como una joven muy alegre, que tenía muchos retos por delante, además de su carrera de Enfermería tenia intenciones de inscribirse en Miss Mundo Nicaragua y representar a León.

Walesca Torres, de 20 años, originaria de la comunidad Los Lechecuagos, en León, aseguró que conoció a María Angélica García Acosta desde muy pequeña, pero fue hasta hace un año cuando participaron juntas en el concurso de belleza Miss Comunidad León. "Empezamos a tener una mejor comunicación", relató.

“Su partida es muy dolorosa, no tengo palabras para expresarme en este momento, fue una gran persona, era sociable con todos, se llevaba bien, en el certamen de belleza me frustraba y me ponía nerviosa, pero ella me daba ánimos y positivismo”, contó Torres.