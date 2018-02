Suspenden juicio contra abogado acusado de matar a machetazos a un hombre en Carazo

El juicio contra el abogado Elvis José Diaz Conrado, de 33 años de edad, quien es acusado de matar a machetazos a José Alberto Salazar, de 43 años, el pasado 8 de diciembre en Santa Teresa fue suspendido por la ausencia de tres testigos del caso.

En el juicio comparecieron doce testigos entre peritos de la Policía Nacional, testigos presenciales y familiares de la víctima.

El abogado Iván Gómez Áreas, representante de la familia de la víctima, alegó que la prueba psicológica realizada por el área de psiquiatría del Instituto de Medicina Legal, a Elvis José Díaz a petición de su representante, arrojó que el acusado no presentaba ningún problema mental.

“El juicio se suspendió porque no comparecieron tres peritos porque estaban en otro juicio, la mayoría ya dieron su declaración, estamos a punto de culminar este juicio, el examen psicológico, su abogado no lo presentó, así que ya no lo puede presentar otro día, también se presentó el machete usado para cometer el crimen, el casco destrozado que portaba la víctima, dos latas de cervezas y la camiseta ensangrentada”, indicó Gómez.

Mientras se realizaba el juicio a puertas cerradas, familiares de Jorge Alberto Salazar, pedían que se haga justicia.

El juicio se reprogramo para el nueve de febrero a las ocho de la mañana.