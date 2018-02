Anciano atropella y mata a niño de tres años en Granada

El niño Erick Figueroa Maltés, de 3 años de edad, perdió la vida al ser atropellado por una camioneta placa GR 3756. El accidente de tránsito sucedió cuando el menor se encontraba jugando en la Calle San Juan del Sur, de la ciudad de Granada.

El nombre del conductor corresponde a Julio César Somarriba Arias, de 72 años, quien conducía a exceso de velocidad y al parecer iba en estado de ebriedad, pasándole por encima de la cabeza del niño y causándole instantáneamente la muerte.

El accidente de tránsito ocurrió la tarde de ayer, en Granada.

Carlos Reyes, testigo y vecino del menor, comentó: “Yo miré que unos niños estaban jugando, pero uno de ellos estaba en medio de la calle y andaba con un plástico, cuando volví a ver el carro ya lo había matado y fuimos a avisarle a sus familiares para que se supiera lo que había sucedido, porque su mamá andaba trabajando”.

“Al niño la camioneta se lo pasó llevando rápido, no dio tiempo de nada, parece que el señor que conducía no se percató que él estaba ahí o no lo miró, la verdad es que es muy triste que estsa desgracia haya sucedido pudiéndose evitar”, relató Fidelia Rodríguez, testigo.

Patricia Gómez, vecina del lugar, expresó: “Este niño tenía toda una vida por delante y ahora no la va a tener, ojalá que los conductores tuvieran más conciencia al momento de tomar el volante, porque no son animales los que matan, son seres humanos que tienen derecho de vivir, porque este accidente bien se hubiera prevenido”

Hasta el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional para realizar la debida investigación de los hechos, mientras que el conductor de la camioneta fue detenido y trasladado de inmediato a las celdas preventivas de la estación policial, donde será procesado por la muerte de un menor.