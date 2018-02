Matan a joven en Nandaime de un balazo en la cabeza

Un joven de 28 años murió esta madrugada en Nandaime cuando le dispararon en la cabeza. El principal sospechoso del crimen es José Tomás Cruz García, quien está prófugo.

Los habitantes de la comunidad El Descanso, en el municipio de Nandaime, de donde era Ezequiel Medrano López, la víctima, sostienen que tenía diferencias personales con Cruz García.

El cuerpo sin vida del joven fue entregado la mañana de este lunes a sus familiares.

Tras el incidente, los vecinos del lugar quisieron capturar al hechor, pero este se dio a la fuga.

Andrea Corcino, propietaria de la casa y testigo, relató: “Nosotros estábamos en una cena familiar, aquí vienen muchachos a tomar, entre esos estaba el difunto, que era primera vez que venía, pero parece que él tenía problemas con otro que estaba borracho, cuando yo me voy a menear un arroz, solo escucho el disparo y me dicen que habían matado a alguien”.

“Otro que estaba tomando (Cruz García) le pegó un balazo -con una escopeta- en la cabeza, eso fue lo que vimos, el fallecido se dedicaba a labores del campo y no se metía con nadie, de allí decidimos avisarle a sus familiares, porque ya no había nada qué hacer”, comentó Roberto Sánchez, testigo.

Antonio Medrano, padre del fallecido, pedía que capturaran al autor del disparo que quito la vida al muchacho.

“Que esto no quede impune, porque de la justicia de Dios nadie se escapa, mi hijo tomaba, pero no se metía con nadie, no era para que me lo mataran de esa manera”, expresó.

El joven deja en la orfandad a dos niños, de 6 y 8 años.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones y dar con el paradero del asesino, quien se encuentra prófugo de la justicia.