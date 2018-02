Encuentran a ladrones saqueando negocio en Masaya

Dos hombres encapuchados, fueron encontrados saqueando un pequeño negocio, ubicado en una vivienda del Barrio Trasatlántico de Masaya. Los ladrones lograron huir, tras amenazar con un arma al dueño del local.

Los sujetos lograron llevarse joyas, electrodomésticos y otros productos, valorados en más de dos mil dólares. Ambos sujetos se movilizaban a bordo de un vehículo Yaris, color negro y sin placa.

“Al llegar a la casa, me sorprendió ver dos sujetos desconocidos que estaban sacando cosas en bolsas, de inmediato me di cuenta que eran ladrones, quise quitarle los objetos que se llevaban, pero estos me amenazaron con una pistola y me amarraron, para que yo no hiciera nada”, relató Silvio Estrada, dueño de la vivienda.

Los hechos se dieron la noche de este jueves, cuando la vivienda estaba sola, los delincuentes lograron llevarse prendas de oro y plata, tarjetas de crédito, tablets, ropa y electrodomésticos, entre otros artículos de valor.

La Policía Nacional de Masaya, se hizo presente hasta el lugar de los hechos, para realizar las debidas investigaciones, hasta el momento ambos delincuentes se encuentran prófugos de la justicia.

Los dueños de la vivienda tenían un pequeño negocio en el local, donde vendían, ropa, joyas, y electrodomésticos. Según Brenda Estrada dueña de los productos, la tienda la había abierto hace veinte días y que las pérdidas ascienden a más de dos mil dólares.

“Nosotros nunca imaginamos que seriamos blanco de delincuencia, a causa del negocio que mi hija con mucho esfuerzo puso, esperamos que la policía pueda dar con el paradero de los delincuentes y recuperar lo robado”, señaló el dueño.

Lucia Hernández, habitante del barrio, dijo que no lograron observar nada. “Aquí es un lugar muy calmo, por eso nunca pensamos que vinieran a robar, antes había mucha presencia policial, pero ahora ya no pasan a patrullar, ojalá no continúen ocurriendo estos casos, por nuestra seguridad”, declaró Hernández.