Declaran culpable a abogado que mató a machetazos a un hombre en Carazo

La juez suplente, Xochilt Solórzano, encargada del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Jinotepe, Carazo, dictó un fallo de culpabilidad, para el abogado Elvis José Díaz, acusado de matar a machetazos a Jorge Alberto Salazar.

La juez permitió al acusado el derecho de la última palabra, por lo que Elvis Díaz, pidió disculpas a la familia de la víctima, quien falleció luego de recibir más de diez machetazos en todo su cuerpo.

"Yo estaba tomando licor el día de los hechos, no me justifico por eso, porque sé que nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, pero primero él me empujó y luego me volvió a empujar, ahí yo me voy hacia atrás, no me caí, pero sentí un fuerte dolor de cabeza y una gran presión y después perdí el control", relató Díaz.

En dicho juicio comparecieron cuatro policías, entre peritos e investigadores, quienes presentaron los resultados de los exámenes realizados por el laboratorio central de criminalística.

"Todo arrojó que las heridas que presentaba Jorge, fueron realizadas por un arma blanca, en este caso el machete y también se logró demostrar que en el momento de los hechos, la víctima estaba en estado de ebriedad, por lo que no podía defenderse", detalló Jorge Iván Gómez, abogado acusador.

El Ministerio Público solicitó la media cautelar de prisión preventiva y pidió una pena de 30 años de prisión para Díaz Conrado, debido a que se logró demostrar que en dicho crimen hubo circunstancias agravantes.

En tanto el abogado defensor de Elvis José Díaz, dijo que apelará la tipificación del delito, ya que según él se trataba den un homicidio.

La sentencia para el acusado, será dictada este miércoles 14 de febrero.