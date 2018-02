Hombres armados roban más de 35 mil Córdobas en ferretería de Nandaime

Dos hombres armados ingresaron ayer a la ferretería El Salvadoreño, en el municipio de Nandaime; encañonaron a los trabajadores y se robaron más de 35 mil Córdobas. Los sujetos llegaron a la tienda en una motocicleta, llevaban puestas chaquetas militares y cascos en el rostro.

Los dos delincuentes apuntaron con armas a una trabajadora, a dos clientes y al dueño del negocio, a quien también despojaron de su cartera, la cual contenía documentos personales y todo el dinero que habían ganado durante el día de trabajo.

William Ayala Figueroa propietario de la ferretería, relató que los hombres llegaron al negocio cuando estaban por terminar la jornada laboral, llevaban el rostro cubierto y pidieron que entregaran todo el dinero.

“Ambos tenían pistolas, uno apuntaba a la cajera y otro estaba contra mí diciéndonos que no hiciéramos nada, mientras los dos clientes estaban en el piso sin moverse, no pudimos reconocerlos, porque el rostro lo andaban tapado con los mismos cascos de la motocicleta”, relató el dueño del negocio.

Meyling Ileana Blanco, cajera del local, dijo que uno de los hombres le apuntó con una pistola. “Sólo me dijeron, no hagas nada que esto es un asalto, yo me asusté y me puse nerviosa, sólo le pedía a Dios que no nos mataran, en ese momento ya no había nadie en la ferretería, los otros trabajadores ya se habían ido”, relató Blanco.

El dueño de la ferretería pide a las autoridades más vigilancia en los negocios del municipio, debido a que según el afectado, este no es el primer robo que sucede en el sector. La victima también solicita mayor patrullaje policial para evitar estos delitos.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, para realizar las debidas investigaciones de los hechos.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los delincuentes, quienes quedaron grabados en la cámara de seguridad del negocio.