Muere joven tras sufrir un accidente de tránsito en Carazo

La joven Gabriela Galeano López, de 25 años de edad, originaria de Managua, falleció la madrugada de este martes, luego de sufrir un accidente de tránsito, el pasado domingo en una carretera de Carazo.

Según información preliminar, Galeano viajaba de La Boquita hacia Diriamba en una motocicleta junto a Rolan Centeno, cuando el conductor de un camión repentinamente realizó un giro en U, ocasionando que las víctimas impactaran en el costado izquierdo del pesado vehículo, quedando debajo del mismo.

La joven falleció en el hospital Regional Santiago de Jinotepe y sus restos serán traslados hacia Managua.

En tanto Rolan Centeno, quien conducía la motocicleta, se encuentra en el mismo centro asistencial, según sus familiares en estado reservado.

"Mi cuñado está muy mal, le hicieron varias puntadas en la boca, no lo han operado porque dicen que no hay clavos, perdió piezas dentales y no es justo que el conductor del camión ande libre, no sabemos porque lo dejaron en libertad, hay testigos que vieron que el conductor del camión dobló de repente, queremos justicia", denunció por medio de llamada telefónica una familiar de Centeno.

Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado ante el caso. Esta es la segunda víctima mortal a causa de accidentes de tránsito en el departamento de Carazo.

Durante la semana pasada se registraron en total 755 accidentes de tránsito, 46 menos que en la semana anterior, cuando ocurrieron 801 siniestros viales, agregó la comisionada mayor Reyes.

Además, 34 personas resultaron lesionadas, 33 menos que en la semana concluida el domingo 4 de enero, cuando 67 personas resultaron con algún tipo de lesión.