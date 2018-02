Policía de Carazo captura a hombre acusado de cometer varias violaciones

Un hombre identificado como Yasser Josué Calero García, quien es acusado de cometer varias violaciones fue capturado la tarde de este jueves por la Policía de Carazo.

Dos familias del barrio conocido como Los Tanques, jurisdicción de la ciudad de Dolores acusan a Calero García de haber violado a un menor de ocho años y a una joven de 23.

Según el padre de uno de los menores que supuestamente fue abusado por Calero García, el niño relató que el sujeto lo había violado.

Un vecino de la familia dijo que en horas de la noche de este miércoles, varios habitantes del sector, fueron a la vivienda del supuesto violador e intentaron capturarlo y entregarlo a las autoridades, pero este fue defendido por la esposa y su suegra.

La madre de una joven de 23 años, quien habita en el mismo barrio, denunció días atrás antes las autoridades a Yasser Josué Calero García, por supuestamente haber violado a su hija.

"Ese hombre violó a mi hija, cuando yo me doy cuenta me la llevé al centro de salud para ver si era cierto o mentira, en el examen salió todo positivo, yo escuchaba los rumores y le pregunté a ella que había pasado, me confesó que Yasser la había violado, yo interpuse la denuncia en la policía de Jinotepe, pero aún no me habían resuelto nada", dijo la señora.

Yasser Josué Calero García, habita en la comunidad de Fátima, en el barrio Los Molinas, jurisdicción de San Marcos Carazo, en ese sector también lo denunciaron por abuso sexual.

Una joven de 19 años, denunció que cuando su hermano tenía siete años, fue abusado sexualmente, por Calero García, pero que no pusieron la denuncia debido a que el menor no quiso, “por pena a que la población conociera de su caso”.

"Mi hermano se puso bien rebelde después de esa situación, mi mamá lo había mandado a hacer un mandado a la venta y fue en ese trayecto del camino que ese Yasser lo violó, pero él lo habló ya mucho tiempo después, nunca pusimos denuncia, pero ahora que sabemos que lo capturaron si vamos a ir a la policía a denunciarlo", detalló la joven.

Otra señora, que habita en el mismo barrio relató que ahora su hijo tiene la edad de 21 años, pero que cuando tenía siete fue abusado sexualmente por Calero García.

"Mi hijo me decía que yo era la culpable de lo que le había pasado, porque yo lo mandé a hacer un mandado, Yasser en ese entonces tenía más o menos diez años, mi hijo me dijo que le puso una navaja en la espalda y ahí abusó de él", relató la señora.

La madre del joven asegura que interpuso denuncia en la policía de San Marcos, pero que el caso no tuvo avance porque le dijeron que los dos eran menores de edad.

La Policía del departamento de Carazo, logró la captura del acusado, quien fue sacado esposado desde el interior de la vivienda de su mamá.