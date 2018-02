Hombre clava cuchillo a mujer y luego le pregunta: ¿Amor, quién te hizo eso?

Un hombre que anoche le clavó un cuchillo a su pareja, en Juigalpa, Chontales, después le preguntaba a la mujer: "¿Amor, quién te hizo eso?", relataron hoy los familiares de la víctima.

Mayela Pineda Méndez, de 26 años, es la mujer que sufrió el ataque a manos de su pareja, Marcos Olivas, cuando ambos estaban en su casa, en el barrio Panmuca, en Juigalpa.

"De puro gusto le enterró el cuchillo, no le reclamó nada, solo se lo enterró en el seno. Él (Marcos Olivas) le vivía dando problema a mi hermana (Mayela), la vivía amenazando", dijo hoy Marlene Pineda Méndez, única hermana de Mayela.

"A veces (Marcos Olivas) le cerraba la puerta para que no hablara con nosotros, le pegaba. Nosotros le decíamos: 'Dejá a esa hombre', hasta ella se enojaba con nosotros porque le decíamos eso", agregó Marlene Pineda Méndez.

De acuerdo con el relato, Olivas estaba borracho y drogado al momento en que cometió el ataque.

La familia de la víctima también criticó que el atacante fuese un "sinvergüenza" con su pareja.

"Es tan sinvergüenza que despúes que la apuñaló, (Marcos Olivas) venía detrás de nosotros, diciéndole a mi hermana 'amor, ¿quién te hizo eso? ¿Fue en la calle?'", dijo Marlene Pineda Méndez.

El incidente ocurrió hoy, a la 1 de la madrugada, de acuerdo con la familia Pineda.

En la casa estaban los familiares de la mujer atacada, así como un hijo, quien entró en shock al ver lo ocurrido.

"Mamita, no te murás. Mamita, no me dejés solo", repetía una y otra vez el niño de 12 años al ver a su madre, Mayela Pineda Mendez, tirada en el suelo, ensangrentada y con el cuchillo clavado en uno de sus senos, recordó María Méndez, progenitora de la víctima.

Pineda está hospitalizada, en condición estable, y Olivas está detenido.