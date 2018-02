Condenan a 20 años de cárcel a hombre que abusó de su hija en Carazo

A veinte años de prisión ha sido condenado José Ángel Muñoz Gutiérrez, originario de San Marcos, Carazo, tras confesar que abusó sexualmente en tres ocasiones de su hija, de tan sólo nueve años de edad.

El acusado admitió los hechos ante la juez Carol Urbina, representante del juzgado de distrito penal de audiencias especializado en violencia de Diriamba, este martes en horas de la tarde.

José Ángel Muñoz fue denunciado por su actual esposa, con quien procreó siete hijos.

Según el relato de la fiscal Jahaira Carballo, el acusado aprovechaba el momento en que su esposa se iba hacia el culto para abusar de su hija, asimismo en horas de la noche, cuando todos dormían.

"Es verdad, todo lo que está escrito en ese papel es verdad, estoy de acuerdo con los veinte años que me están dando, qué voy a hacer. Sí lo hice, ahora ya no hay remedio, pues me voy a la cárcel", dijo el procesado.

La juez Carol Urbina, especialista en violencia, impuso la pena máxima de 20 años de prisión al acusado por el delito de abuso sexual agravado, por el parentesco entre la víctima y el acusado.

Ya son tres los casos de violación y abuso sexual que se ventilan en los juzgados de Carazo en lo que va del mes de febrero.