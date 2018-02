Taxi se quema en Granada

La parte delantera del taxi placa GR 12445 quedo reducida a cenizas luego que repentinamente tomara fuego la noche del miércoles en la calle El Comercio de la ciudad de Granada, dejando solo pérdidas materiales.

Según testigos, el incendio dio inicio en uno de los focos delanteros del vehículo, lo que provocó que rápidamente se incendiara.

Comerciantes del lugar se movilizaron con baldes de agua para apagar las llamas y evitar que se produjeran mayores daños.

Elton Ríos, conductor de taxi, relató: “Yo venía manejando normal, no sé cómo paso la verdad, porque no me esperaba que se fuera a incendiar, tengo rato de andar trabajando con este taxi y hasta hoy me pasó algo así, gracias a Dios estoy vivo y no traía pasajeros para no arriesgar sus vidas”.

“Creemos que fue un desperfecto eléctrico del vehículo que hizo cortocircuito y originó el incendio en la parte de adelante, lo bueno es que se pudo controlar a tiempo, por la ayuda de las personas que estaban cercanas en ese momento, si no hubiera resultado algo peor. Estos casos no son muy frecuentes, pero hay que estar siempre alerta”, dijo Everth Marenco, miembro de la Dirección General de Bomberos en Granada.

Erik Baldelomar, comerciante de auriculares, relató: “Estaba terminado de guardar mis artículos para cerrar mi tramo, cuando miré que el taxi venía agarrando fuego, yo me asusté, pero lo primero en que pensé fue en traer agua para apagar el fuego y que no sucediera una desgracia”.

“Nosotras le gritábamos al conductor que se saliera del carro, porque eso hubiera explotado y el señor hubiera muerto, pero bendito Dios que no pasó nada grave y que no venían personas a bordo en ese momento, aquí entre todos ayudamos para que las llamas no se siguieran extendiendo en todo el vehículo”, comentó Argentina Meneses, comerciante de frutas.