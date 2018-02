Capturan a chapeadores en Masaya

Eduardo Antonio Rivas, de 39 años, y Cándida Alvarado, de 31, fueron capturados por la Policía Nacional, por ser autores de un robo a un vehículo que este estaba estacionado en el Colegio Bautista, ubicado en la calle El Calvario de Masaya.

Según información preliminar, los hombres aprovecharon que el vehículo estaba en el estacionamiento, para sustraer un bolso que tenía dinero. También se llevaron documentos personales.

El vehículo es propiedad de Luisa Amanda Hernández, quien dejó solo el carro, para realizar unas gestiones, pero cuando regresó notó que le habían robado. Hernández dio aviso de inmediato a los agentes policiales, quienes lograron atrapar a los delincuentes.

“Fueron como 20 minuto que dejé mi carro parqueado para ir a dejar a mi hijo al colegio, cuando regresé noté que me hacían falta algunas cosas y la puerta había sido forzada, nunca me había pasado algo así, por eso me sorprendí y di aviso a la policía, para que me ayudarán”, relató Hernández.

Según Policía, la pareja capturada operaba a bordo de un taxi palca MY 0678, con el cual se movilizaban por diferentes puntos de la ciudad, para realizar robos en vehículos que se encontraban estacionados.

“Al momento del robo, la mujer era la que conducía el taxi color amarillo, mientras que su pareja, se bajaba y realizaba el acto ilícito, utilizando distintas herramientas, dentro de estas un desarmador con el que forzaban la cerradura del carro y lograban sacar las pertenecías, huyendo rápidamente del lugar, para no ser reconocidos por la población”, detalló el agente Cristian Lacayo, miembro de la policía de Masaya.