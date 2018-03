Peatón muere atropellado en León

Juan Bautista Altamirano, de 42 años, murió minutos después de ser atropellado por un camión de carga, mientras trataba de cruzar la vía de este a oeste, en el costado sur del Santuario San Francisco, en León.

El accidente de tránsito se produjo este miércoles, a la 5:30 p.m.

El peatón fue atropellado por un camión blanco, placa LE28333, conducido por Oscar Antonio Membreño, de 38 años, trabajador de la Empresa Ferretera Leiva.

Membreño expresó que Altamirano, quien fue identificado como bebedor consuetudinario y originario del barrio El Calvarito, se aventó al camión e impactó contra la carrocería, pero fueron las llantas traseras las que le pasaron encima.

“Él (Altamirano), se tiró de este a oeste, como decir, me voy a morir, porque las llantas delanteras no lo tocaron, fueron las llantas de atrás las que le pasaron, y fue hasta ese momento que me percate que había ocurrido algo, la gente me gritó y me detuve”, dijo Membreño, quien fue retenido por las autoridades policiales.

Al lugar del accidente de tránsito se hicieron presentes familiares del difunto, quienes lo identificaron de inmediato.

Al respecto, Tomás Aquino Altamirano, primo hermano de la víctima, confirmó que era un bebedor consuetudinario, "pero esperamos que la policía investigue lo que ocurrió, porque hay varias versiones sobre el accidente".

Marta Eugenia Salazar, otra de las familiares de la víctima, expresó que tenían varios días de no ver a Altamirano quien se pasaba deambulando por las calles.

El Capitán Eddy Hernández, miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos en León, confirmó que cuando llegaron al lugar del accidente, la victima aún tenía signos vitales, pero presentaba varias lesiones en su cuerpo.

A Altamirano se le aplicó técnicas de reanimación, pero fue imposible rescatarlo, pues tenía un trauma cráneo encefálico severo, que le produjo la muerte casi instantánea.