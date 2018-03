Mujer pierde la pierna en accidente de moto en Masaya

Una joven de 23 años, quien anoche perdió su pierna en un accidente de tránsito en La Concepción, Masaya, permanece en estado delicado de salud.

Rosa Angélica Sequeira, de 23 años, es la mujer que anoche sufrió un acidente de tránsito, cuando iba en una motocicleta que impactó contra otro motorizado.

El accidente de tránsito entre motorizados ocurrió en el municipio de La Concepción, en Masaya.

Según testigos, la afectada iba en compañía de otra joven, Yumi Ampié, cuando sufrieron el choque.

Tras el impacto de las motocicletas, una de las jóvenes salió catapultada por los aires, mientras que la otra quedó con la pierna prensada en la moto, hasta perderla.

“Las muchachas venían en su moto a alta velocidad, cuando de repente se les metió en el camino el otro motorizado y no le dio tiempo de frenar. Entonces, una salió por los aires y la otra quedó en el piso, con una pierna desprendida. Nosotros la auxiliamos, porque estaba inconscientes y bañadas en sangre”, relató Pedro Solís, un testigo.

Maribel del Socorro Castillo, otra testigo, comentó: “Lo que pasa es que aquí los conductores, sean viejos o jóvenes, pasan a toda velocidad, no respetan ni las señales, ni los peatones, eso sucedió producto de la misma imprudencia de las jóvenes que no venían manejando moderado, ese tipo de accidentes se pueden prevenir”.

“Que las personas tengan más conciencia al momento de manejar, las muchachas fueron trasladadas hasta el hospital de Jinotepe, porque una iba grave y la otra llevaba una fractura en el pie, tuvieron que llevarlas en un carro particular, porque si no tal vez una de ellas ya no estuviera viva”, dijo Ernesto Valle, un habitante de la zona.

Hasta el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones de los hechos y determinar la culpabilidad de los conductores.

Los oficiales llmaron a los conductores a respetar las señales de tránsito y a practicar la cortesía al volante, para bajar el alto índice de accidentes en la vías.

El año pasado murieron 781 personas en accidentes de tránsito, y entre enero y el 20 de febrero de este 2018, eran 95 los fallecidos por los choques.