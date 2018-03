Asesinato de mujer en Matagalpa no era para robar

El asesinato de una mujer en Matagalpa, cometido por dos personas hasta ahora sin identificar, no ocurrió para robarle, puesto que tras el crimen los delincuentes no se llevaron nada de la casa, se conoció hoy.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los hombres que mataron a Reyna Gioconda Molina Zamora, de 65 años, y dejaron a otras cuatro personas heridas, quienes han sido remitidas al hospital César Amador Molina.

Una de las personas heridas se encuentra en estado delicado.

El crimen se registró a la siete de la noche del domingo en la comunidad de San Nicolás de Abajo, municipio de Matagalpa.

Dos personas vestidas de civil, una con arma de fuego y otra con machete, llegaron a la finca Santa Gertrudis, propiedad de Reyna Gioconda Molina Zamora, y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

Como resultado de la balacera, murió Molina Zamora, quien recibió un impacto de bala en el pecho y varios machetazos en el cuello.

En el ataque sufrieron heridas Marcos Marenco Molina, de 42 años; y su esposa, Suleyka Vanessa Otero Marenco, de 42; además, María Marcela Marenco Molina, de 36, quien resultó con una disparo en la cabeza; y el trabajador, Antonio Altamirano González, de 36 años, quien al ver la balacera trató de huir, pero recibió dos impactos.

Las autoridades descartan que el móvil del crimen haya sido el robo, porque los dos delincuentes después asesinar a la dueña de la casa y herir a las demás personas, se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin llevarse nada, a pesar de que había muchos objetos de valor.

Hasta el momento la policía no ha dado a conocer mayores detalles sobre este hecho criminal, para no entorpecer las investigaciones, pero se asegura que un equipo continúa trabajando en la zona hasta esclarecer el hecho y que este crimen no quede en la impunidad.