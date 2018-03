Engels Joel Ortiz Quintanilla, de 25 años, alias “el negro”, fue capturado por la Policía Nacional la noche del martes, acusado de ser el principal responsable de robar más de 10 celulares en el Barrio La Reforma de la ciudad de Masaya.

Según información policial, el sujeto se movilizaba en una motocicleta, para desplazarse rápidamente por los distintos barrios, calles y avenidas, donde sus principales víctimas eran mujeres, a las cuales la despojaba del aparato y huía para que no lograran su captura.

“La semana pasada ese sujeto me interceptó en el Barrio La Reforma en horas de la noche, todo sucedió cuando me dirigía a comprar a una venta, productos para comer, en segundos me colocó en el cuello un cuchillo para que no pusiera resistencia y le entregara mi celular, el cual se llevó”, comentó Claudia María Mora, víctima.

Mónica Pérez, otra víctima, expresó: “Me acababa de bajar de un taxi, cuando pasé por una zona oscura en la calle y ese sujeto me agarró a la fuerza, diciéndome que le diera mi teléfono, que si no lo hacía iba a matarme, rápido se lo entregué, porque está antes mi vida que algo material, porque eso se puede reponer, sólo logré verle la cara”.

El acusado fue detenido en una calle de la ciudad de Masaya, a través de un operativo, para luego ser trasladado de inmediato a las celdas preventivas de la estación policial. De igual manera, también se allanó la vivienda, donde fueron encontrados 10 celulares de diferentes marcas.

Engels Joel Ortiz Quintanilla será procesado por el delito de robo con fuerza, mientras agentes policiales piden a la población reconocer al delincuente e interponer formal denuncia si han sido víctima de algún asalto por parte del acusado.