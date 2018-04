Policía captura al que mató a machetazos a hombre de Carazo

La Policía Nacional presentó hoy a Ramón Evenor Salas Cruz, de 26 años de edad, quien admitió que mató de más de diez machetazos al José Francisco Lara, de 27 años, quien habitaba en Santa Teresa, Carazo.

Pedro Rodríguez Argueta, jefe de la Policía de Carazo, explicó que el crimen se registró el 18 de marzo en la comunidad de San José de Gracias, jurisdicción de Santa Teresa, Carazo, y desde esa fecha el acusado estuvo prófugo de la justicia.

"Yo lo hice porque él ya me había amenzado dos veces y yo me enojé, porque él hace más de diez años había matado a machetazos a un tío mío, pero no fue en venganza, fue porque él me amenazó", dijo hoy el acusado a los medios de comunicación.

El reo también confesó que fue capturado el Viernes Santos, en la ciudad de Masaya.

Agregó que estuvo prófugo de la justicia porque estaba analizando si se entregaba o no.

Cabe destacar que la víctima fue encontrada muerta sobre un camino. A Lara lo mataron cuando regresaba a su casa, proveniente de una fiesta, a eso de las doce de la noche.

El jefe de la Policía del departamento de Carazo informó que el reo será puesto a la orden del Ministerio Público este lunes, en horas de la tarde.