Arnoldo Enrique Reyes, de 24 años, se ahogó este lunes en la Laguna de Apoyo, municipio de Diriá.

El hecho sucedió cuando el joven andaba de paseo en compañía de unos familiares.

Según testigos, Reyes se metió a nadar en una zona profunda, lo que provocó que este se ahogara y terminara muriendo en el lugar. Personas en el sitio intentaron auxiliar al Joven, pero ya era demasiado tarde.

“Andábamos pasando un momento en familia, él no sabía nadar perfectamente, nosotros le dijimos que no se metiera tan profundo, porque podía ser peligroso y le podía ocurrir algo, pero él no hizo caso y sucedió la desgracia”, relató Hugo Rafael Reyes, familiar del fallecido.

Cristina Reyes, prima del occiso, comentó: “Fue en segundos lo que pasó, porque estábamos platicando, de pronto él decidió meterse a bañar, sin saber lo que iba a pasar, lo que nos asustó fue que ya no salió más a la superficie y ahí empezamos a gritar para que nos ayudaran a rescatarlo”.

“Nosotros nos metimos a buscar el cuerpo, porque sus familiares estaban gritando que su primo había desaparecido, tardamos unos minutos en encontrarlo, quisimos auxiliarlo, pero fue imposible, porque no tenía signos vitales, lamentablemente”, dijo Eduardo Gómez, visitante de la Laguna.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional y de la Cruz Roja de Masaya, para realizar las debidas investigaciones de los hechos, mientras que el cuerpo sin vida del joven fue entregado a sus familiares.

En la pasada Semana Santa, que concluyo este domingo, 23 personas murieron ahogadas, informó hoy la Policía Nacional.