¿Por qué profanan las tumbas en Monimbó, Masaya?

Cuatro tumbas del cementerio de la comunidad de Monimbó, en Masaya, han sido profanadas por sujetos desconocidos, quienes se llevaron parte de los restos óseos, así como objetos de valor que se encuentran dentro de las cajas fúnebres.

Los hechos se han registrado desde el lunes, pero hasta este jueves se dio a conocer del caso por los mismos vigilantes del cementerio, quienes desconocen cómo se dan los hechos, ya que no escuchan ningún ruido.

“Lo raro es que no escuchamos nada, realizamos la ronda de vigilancia por el lugar, pero no se sabe quiénes son y cómo hacen para destruir las tumbas. Aquí hay restos sin varias partes del cuerpo, incluso hasta la ropa se llevan, aún no hemos lograr capturar a nadie, esperamos lograr dar con el paradero para detener este delito”, comentó Jorge Díaz Morazán, uno de los vigilantes.

Humberto Gonzáles, otro vigilante del lugar, expresó: “Aquí sólo hay un vigilante y no da abasto para todo el cementerio, la mayoría de los casos se dan en las tumbas que están al fondo, hasta el momento lo único que encontramos es una barra de hierro que al parecer utilizan para romper y abrir la cajas”.

“Es muy lamentable ver que nuestros familiares no pueden descansar en paz, pagamos por un espacio para que estén seguros y ahora los restos de mi mamá ni completos están, lo único que pedimos es que encuentren a los implicados y que estos actos se detengan”, solicitó Rosa Tinoco, familiar de una de las personas a quienes le profanaron la tumba.

Hasta el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional de Masaya, para realizar las debidas investigaciones de los hechos y dar con el paradero de los sujetos que no han podido ser detenidos.