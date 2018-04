Cazadores arrasan con aves en Nindirí, Masaya

Habitantes de la comunidad San Agustín, ubicada en el municipio de Nindirí, Masaya, denunciaron a cazadores que aniquilan a más de 100 palomas por día en el lugar.

Según testigos, los dos sujetos -de identidad a un desconocida- llegan durante la mañana con escopetas y después que practican el tiro al blanco, dejan a las aves tiradas en el suelo, ensangrentadas y muertas.

Blanca Azucena Mendoza, habitante de la comunidad, relató: “Son dos hombres de compostura recia los que vienen diario a este sector, ahí empiezan a cargar las armas con balas, para luego iniciar la cacería, ellos parece que son extranjeros y no son de este lugar porque no los conocemos, la verdad que esto ya no aguanta”.

“Hemos denunciado a la Policía lo que está sucediendo, pero no han hecho nada, porque todos los días son el montón de aves muertas. Esta comunidad es muy frecuentada por las palomas que vienen a comer, pero (nadie) ha podido frenar esto”, dijo Sara Lazo, habitante de la comunidad.

Gustavo Madero, poblador de la comunidad, expresó: “Todos los días son estos disparos, incluso nosotros mismos tenemos temor de una bala, por eso solicitamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y a las instituciones para que defiendan a los animales y no continúen matándolos”.

Los habitantes de la comunidad San Agustín esperan que las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y la Policía Nacional den una pronta respuesta y realicen constantes patrullajes en el lugar, el cual se ha visto afectado por los cazadores.