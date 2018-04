Guarda de seguridad mata de un balazo a joven en hospital de Diriamba

Winston Javier Romero Romero, de 21 años de edad, murió esta madrugada al recibir un disparo de arma de fuego que hizo un guarda de seguridad, en el hospital Héctor Antonio Mendieta Ortiz, en la ciudad de Diriamba, Carazo.

El hecho se registró entre la una y dos de la madrugada del jueves, cuando supuestamente el guarda de seguridad encontró a la víctima dentro de una de las bodegas del hospital.

El guarda de seguridad habría hecho un llamado de alerta, sin embargo Romero Romero no lo atendió, por lo que después el agente disparó su arma de reglamento.

"El muchacho estaba dentro de la bodega de limpieza, dentro del hospital, le advertí que no se moviera, pero él no hizo caso, pensé que me iba a atacar, entonces me vi obligado a activar el arma y disparar", alegó Mendieta.

Al lugar se presentó el comisionado Pedro Argueta, jefe de la Policía Nacional del departamento de Carazo, quien dijo que se investiga el caso.

"Aún estamos en investigaciones, se hizo una gestión con la alcaldía de Diriamba para la brindar ayuda a la familia del fallecido, quien murió por un impacto de bala, cuando tengamos las causas las haremos saber", expresó el comisionado.

Por su parte, familiares de la víctima -en medio de llantos- alegaban que la muerte del joven no quedará impune.