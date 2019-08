Pandilleros apuñalan a testigo de homicidio

Nuevamente las padillas autodenominadas “Los Pomares” y “Los Cancheros” sembraron el terror en el barrio “Macaraly”, al propinarle seis estocadas al testigo presencial del homicidio de Yader José Sánchez Cuadra, de 24 años, quien fue asesinado por los pandilleros mediante disparos de escopeta, el 18 de octubre de este año, en el barrio “Urbina”.



La señora Lilliam Vargas dijo que hasta la fecha las autoridades no han hecho nada por capturar a los autores de la muerte de su hermano, a quienes identificó como Yader Carcache y Kevin, alias “Sayayi”.



“Desde esa fecha, no hemos tenido tranquilidad porque constantemente somos amenazados de muerte, y esta vez la emprendieron en contra de Giovanni Bojorge, de 24 años, quien recibió seis estocadas y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el hospital Lenín Fonseca”, dijo la denunciante.



“Nosotros le pedimos a las autoridades justicia y que la muerte de mi hermano no quede impune, y que no pase lo mismo con esta nueva agresión de que fue víctima Giovanni”, expresó Lilliam Vargas.



Asimismo solicitó a la madre del presunto autor del crimen que no lo continué ocultando y que lo entregue a las autoridades para que pague por el delito que cometió.



Advirtió que si la Policía no hace nada, los pandilleros continuarán cometiendo fechorías y derramando más sangre, porque amenazaron con “eliminar uno a uno” a los testigos del crimen, para evitar que estos declaren contra ellos en un eventual juicio por homicidio.