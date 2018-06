Nindirí bajo ataque armado

Fuertes enfrentamientos se han registrado en el municipio de Nindirí, Masaya, donde fuerzas antimotines comenzaron a disparar contra la población, quienes han tenido que refugiarse en sus casas.

Según los habitantes, los ataques iniciaron desde la 8 de la mañana, cuando llegaron encapuchados en ocho camionetas.

Algunos pobladores sostienen que hay francotiradores en varios puntos, quienes disparan a la población con armas AK.

“Desde el día de ayer estamos en pie de lucha. Las barricadas han sido destruidas por ellos mismos, lo único que nos queda es refugiarnos en las casas, para no acabar muertos en medio de la carretera", relató Jorge Gonzalés, habitante.

María Madrigal, habitante de Nindirí, dijo: “Ellos no respetan si es niño, joven, hombre o mujer. Las balas no se han detenido, ya son dos días continuos. Aquí no hemos podido dormir, no hay tranquilidad para este pueblo, ellos han agredido y secuestrado a varias personas y hasta el momento no tenemos noticias de ellas”.

No tienen armas

“Los jóvenes que están en las barricadas no tienen armas para defenderse, los otros andan disparando a quien encuentren y es triste que nos estén asesinando de esta manera, cuando la institución policial debería de protegernos”, expresó Liliana Mercado, habitante de Nindirí.

Un total de 12 personas están desaparecidas en Nindirí, durante los ataques ocurridos ayer, dentro de ellos hay tres médicos que se encontraban brindando atención a personas heridas en la Iglesia Santa Ana.