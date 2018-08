Busero impacta a mujer en acera de Juigalpa y le hiere la cabeza

La señora Celia Duarte, quien se encontraba de pie en una acera de Juigalpa, fue impactada hoy por la ruta número 7 cuando caminaba del colegio San Francisco de Asis 1 cuadra y media al sur, en este municipio.

Producto del impacto, la mujer quedó tendida en el suelo, ensangrentada y con un golpe en la cabeza.

Los médicos del centro de salud cercano al darse cuenta de lo ocurrido se presentaron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, debido a la lesión que presenta Duarte en su cabeza, fue trasladada al hospital escuela Asunción de esta ciudad.

Al parecer Duarte se encontraba de pie en la acera en la direccion antes descrita cuando fue atropellada por la ruta que era conducida por Darwing José Delgadillo.

"Es que se me fué la dirección... yo frené (el bus) y se me arrastró. No pude controlarlo", dijo Delgadillo, quién al momento del hecho iba con cinco pasajeros abordo que afortunadamente solo se asustaron.

Un total nueve personas han perdido la vida en accidentes de tránsitos ocurridos en lo que va de agosto en el departamento de Chontales, de los cuales cuatro han sido en accidentes de motocicletas.

El 4 de agosto pasado en Chontales ocurrió un accidente de tránsito que dejó como resultado cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad y una mujer embarazada en el municipio de Villa Sandino.

El accidente ocurrió cuando un camión ganadero que cargaba piedras canteras chocó contra una camioneta dejando como resultado las cuatro personas fallecidas y nueve lesionados de ambos vehículos.

Los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muertes violentas en Nicaragua, a razón de 10 muertes por cada 100,000 habitantes.

En 2017 un total de 782 personas perdieron la vida en choques, mientras que en 2016 las víctimas en accidentes totalizaron 791 y en 2015 la cifra fue de 675.