Joven recibe 23 años de prisión por caso de muerte en discoteca de Estelí

A 23 años de prisión fue condenado Kevin Alexander Sánchez Miranda, de 22 años, por participar en la acción que provocó la muerte a Adquin Wilfredo Wilson Peralta, quien fue lanzado desde el segundo piso de una discoteca en Estelí el 20 de enero de este año.

La sentencia fue dictada por la jueza de distrito penal de juicio, Elízabeth del Carmen Corea Morales y tras recibir la condena, Sánchez Miranda expresó que lamenta ya no poder cuidar ni ver a su hijo que está recién nacido.

No obstante, para Kevin Alexander no todo está perdido, porque la defensora pública Sandra Lissette Córdoba Lazo, dijo que apelará a la sentencia y que si es preciso acudirá ante los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar un Recurso de Casación porque considera que su representado no cometió el delito y que la condena ha sido desproporcionada.

Miranda Sánchez fue condenado el miércoles por actuar junto con Carlos Alberto Rodríguez, alias Campana, quien está prófugo de la justicia y extraoficialmente se maneja que huyó hacia Costa Rica, luego de aparecer en un vídeo difundido en las redes sociales, tomado por un poblador que se encontraba afuera de la discoteca, en el cual se aprecia a "Campana" el como principal autor de la acción criminal.

Ese video que circuló a través de las redes sociales, fue una de las principales evidencias para que el crimen fuera esclarecido.

Tanto el Ministerio Público como el acusador privado Edgar Aráuz, se mostraron satisfechos con la imposición de la pena contra Kevin y pidieron públicamente a las autoridades policiales que se interesen por capturar a Rodríguez para que responda por los delitos cometidos.

También la madre del fallecido, Lidia Mariana Peralta, indicó que Carlos Alberto como responsable directo de la muerte de su hijo debe de responder.

La víctima era originaria de la ciudad de Condega, pero se había trasladado a vivir a Estelí, donde trabajaba en una empresa tabacalera.