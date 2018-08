Roban camioneta a hermana de Erasmo Ramírez en Rivas  

La hermana del lanzador nicaragüense de Grandes Ligas, Erasmo Ramírez fue víctima de robo por personas desconocidas la noche del martes en el centro de la ciudad de Rivas.

El robo de la camioneta Toyota Hilux color metálica plateada con placa RI 6483, ocurrió en pleno centro de la ciudad, minutos después que Jannis Ramírez, la dejara estacionada cerca de la alcaldía de Rivas, específicamente frente al negocio conocido como El Portal.

Erasmo: “Me gustaría retirarme en Nicaragua y continuar la universidad”

De acuerdo con Jannis Ramírez, desde hace cinco meses ella acude a las 6:40 pm a este lugar para recibir clases de inglés en una academia localizada en el inmueble donde funcionaron los juzgados de Rivas.

Según la afectada la noche del martes al salir de clases a las 8:00pm, se llevó tremendo susto al ver que la camioneta había desaparecido, del lugar de donde la había dejado estacionada.

Erasmo Ramírez sufre su primera derrota del año contra los Marineros

“Yo al salir de clases me dirigí al lugar donde dejé la camioneta y entre en shock cuando no la vi y hasta pensé que la había estacionado en otro lugar, pero al ver en la calle, restos de los vidrios polarizados de la ventana de la Hilux, me percaté que se trataba de un robo”, aseguró.

Según Jannis Ramírez, ya reportó el robo de la camioneta a la Policía de Rivas, quienes realizaron patrullaje por la zona y alrededores de la ciudad, pero no se encontró pistas de la camioneta.

Erasmo Ramírez necesitaba un cambio

“La Policía llegó al lugar e hizo un recorrido, pero los vecinos y vigilantes del sector afirmaron no haber escuchado nada anormal y ahora estamos a la espera de las inspecciones que hará la Policía en las cámaras de vídeos que están instaladas en negocios cercanos”, aseguró la afectada.

La camioneta la había adquirido Erasmo Ramírez en el 2013 y está circulada a nivel nacional, para tratar de dar con su paradero.

Lea: Jóvenes emprendedores crean una estrategia digital para su negocio

La familia Ramírez está ofreciendo una recompensa a quienes brinden información que facilite la ubicación de la camioneta.

Según Jannis Ramírez, el lugar de donde se la robaron la camioneta además de estar en zona céntrica, goza de buena iluminación. “Yo siempre acostumbró dejarla parqueada frente al Gimnasio Avellán, pero esa noche estaba lleno de vehículos toda esa calle” concluyó la afectada.