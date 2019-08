Policía cierra bares, night club y galleras

EL RAMA

La Policía Nacional de El Rama, en coordinación con el Ministerio de la Familia, la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia, realiza un plan al que llamaron “Plan Combo”, que significa una visita sorpresa a los bares, restaurantes y negocios donde hay tragamonedas, pistas de bailes, billares y galleras.



Según el comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata, Jefe de la delegación de la Policía Nacional de Zelaya Central, el plan está encaminado a supervisar el cumplimiento de la ley Número 287, es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo relativo a las prohibiciones que la norma contempla para la protección de la niñez y la adolescencia.



En un primer recorrido se descubrió una gran cantidad de negocios, como bares, pistas de baile, night club, galleras, billares y casinos que estaban violentando la Ley 287, porque la Policía encontró dentro de algunos a jóvenes menores de 16 años.



Otros no poseían permiso de la Policía Nacional para operar, y los que sí lo tenían no cumplían con la norma que los obliga a colocar tanto dentro como fuera del local un rótulo informando que tienen prohibido vender licor o permitir el ingreso a menores y uniformados.



La Policía cerró definitivamente los negocios que no estaban cumpliendo la ley y citaron a los dueños para que se presenten a la delegación policial para normalizar su situación.



Entre los negocios cerrados destacan una gallera, un night club, 10 bares entre los poblados de Ciudad Rama, La Esperanza y Wapí, cuatro casinos y un billar.



Una vez que los negocios fueron cerrados, los adolescentes encontrados fueron llevados a sus hogares y entregados a sus padres, para que cuiden de éstos y no les permitan visitar lugares prohibidos.



Los padres de familia visitados se mostraron agradecidos por el trabajo policial en conjunto con Mifamilia, la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia, y los medios de comunicación.



El jefe policial concluyó diciendo que dicha acción continuará en diferentes municipios y poblados de Zelaya Central, donde existen centros de diversión.