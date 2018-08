Taxista rivense denuncia robo de su vehículo

Un taxista reportó antes las autoridades policiales de Rivas, que la noche del miércoles fue despojado de su vehículo, por dos mujeres y un hombre que se hicieron pasar como pasajeros.

La víctima Ernesto Grillo Lira, aseguró que la noche del miércoles fue sorprendido por falsos pasajeros, que haciendo uso de artimañas lograron que detuviera el vehículo, para luego robárselo.

Grillo reveló a El Nuevo Diario que el robo de su vehículo inició a las 7:30 pm, cuando una mujer que se encontraba frente al costado sur de la escuela Humberto Méndez, de la ciudad de Rivas, le hizo una parada, para pedirle que la llevara a la comunidad de La Virgen, junto con una pareja de amigos.

Según Grillo, el accedió a llevar a las dos mujeres y al hombre, pero al llegar al kilómetro 115 de la carretera panamericana sur, la mujer que viajaba en el asiento delantero le pidió detenerse para orinar.

“Al pedirme el favor, procedí a detener la marcha y en eso el hombre que venía en el asiento trasero junto a la otra mujer me colocó un cuchillo en el cuello y me dijo que era un asalto y de inmediato me ataron las manos y me taparon la boca con una cinta”, detalló.

La víctima aseguró que al quedar inmovilizado los falsos pasajeros procedieron a llevárselo en el vehículo a una zona oscura y despoblada localizada a unos 700 metros hacia el oeste de la carretera panamericana, donde lo dejaron atado junto a un árbol de jícaro.

“Al quedar inmovilizado el hombre procedió a conducir el taxi y se metió por la calle de tierra que da a la finca la Fe y las torres eólicos de esa zona y al recorrer unos 700 metros me sacaron y me dejaron abandonado y atado junto a un árbol de jícaro”, afirmó.

El taxista a como pudo logró soltarse y se dirigió a pedir ayuda a la carretera, y minutos después, el conductor de un camión le dio raid a un supermercado de Rivas y de aquí se trasladó a poner la denuncia a la unidad policial de esta ciudad.

Grillo de 39 años, es parte de los taxistas que brindan el servicio de transporte selectivo entre las ciudades de Rivas y San Juan del Sur y habita en el kilómetro 25 de la carretera este municipio.

Afirmó que en el momento en que los falsos pasajeros lo abordaron, él ya se dirigía a su casa y detalló que el vehículo gris placa RI 300, que le robaron lo adquirió hace 20 meses a través de un préstamo.

“El vehículo lo compré hace 20 meses en 7, 900 dólares y aún le debo al banco que me prestó el dinero 6, 000 dólares y mi esperanza es que la policía me ayude a recuperar el taxi”, concluyó.