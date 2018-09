Madre confirma que cadáver encontrado en Carazo es Jonathan Moraga

Blanca Palacios, madre del joven Jonathan Manuel Moraga Palacios, quien estaba desaparecido, confirmó a El Nuevo Diario que el cuerpo encontrado hoy en estado de descomposición en Dolores, Carazo, es el de su hijo.

El joven de 21 años es originario del barrio Guadalupe, de la ciudad de Dolores. Según su madre había sido reportado como desaparecido el 29 de agosto y su cadáver lo encontraron en estado de descomposición a seis metros de su vivienda.

Blanca Palacios relató su hijo salió de su casa el martes pasado a eso de las seis y media de la tarde hacia unos billares ubicados a cien metros de la vivienda.

"Mi hijo, como todo chavalo de su edad, todos los días iba a jugar al billar, él siempre regresaba a las ocho y media de la noche, nunca desaparecía de esa manera, ese día no regresó y lo buscamos, pero fue después de dos días que lo reportamos como desaparecido en las redes sociales, en la Policía, en el barrio. También pegamos afiches en las calles, pero hasta hoy que apareció así", explicó la madre del joven.

Blanca Palacios dijo que Jonathan Moraga es el menor de sus dos hijos y detalló que quienes reconocieron el cuerpo son el papá y el hermano del joven.

El cuerpo del joven aún no ha sido entregado a sus familiares y permanece en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML).

La madre aseguró que debido al estado de descomposición del cuerpo del joven lo van a sepultar de inmediato.

"No lo vamos a velar, creo que en cuanto lo traiga su papá de Managua le vamos dar cristiana sepultura, sea la hora que sea, yo sólo espero justicia divina, porque de esa nadie se escapa y mi a mi hijo no me lo van a regresar", expresó Blanca Palacios.

El joven Jonathan Moraga Palacios era técnico en mantenimiento industrial y técnico en telecomunicaciones, su madre argumentó que no tenía enemigos y que tampoco se involucró en marchas ni en tranques. El día que desapareció solo portaba su celular, las llaves de su casa y su cartera.

Hasta el momento la Policía Nacional realiza las debidas investigaciones y no ha brindado un reporte oficial del caso.