Muerte de exbeisbolista de Rivas aún sin esclarecerse

Familiares de ex pelotero Adalid López Gaguaga, 32 años, quien fue encontrado sin vida la madrugada del miércoles en una carretera de Rivas, dicen que las causas de muertes aún no han sido esclarecidas.

El cuerpo de Adalid López Gaguaga fue encontrado sin vida sobre el kilómetro 112.3 de la carretera Rivas-Tola y según su familia en su rostro y brazos presentaba heridas aparentemente realizadas con arma blanca.

Peloteros de la nueva y vieja generación del equipo de beisbol de Primera División, “Frente Sur”, se congregaron la mañana de este jueves junto a decenas de rivenses, para darle el último adiós.

La victima era hijo del ex manager y jugador de béisbol Adalid López Espinoza y sobrino del destacado ex beisbolista Edgar López.

Los tres jugaron en el beisbol de primera división, aunque Adalid Jr, permaneció menos tiempo dentro de los campos de juego y su nombre volvió acaparar la atención de los rivenses la madrugada del miércoles, tras conocerse de su misteriosa muerte.

“Él viajaba en su motocicleta roja discovery 125, y solo se encontró su cuerpo con su celular y su billetera intacta, hasta hoy desconocemos del paradero de la motocicleta y estamos convencidos de que mi hijo no fue víctima de un accidente”, declaró el papá de la víctima.

También confirmó que en el lugar en que fue encontrado su único hijo no se halló ninguna pista de accidente de tránsito. La familia del fallecido dice que permanece a la espera de que las autoridades policiales esclarezcan el caso y den con él o los responsables del crimen.

Adalid Jr, fue sepultado en el campo santo de la ciudad de Rivas, en medio de decenas de personas que asistieron a solidarizarse con la familia López, que se ha dado a conocer por su destacada participación en el beisbol local y nacional.

Las causas de muerte del exbeisbolista no han sido esclarecidas debido a que sus familiares aún no reciben los resultados de la autopsia, y la Policía de Rivas no ha brindado detalles de la investigación.

Los familiares agradecieron las muestras de cariño de los rivenses, así como de expeloteros y jugadores de la vieja y nueva generación que rindieron tributo a la víctima.