Maestra con pronóstico reservado, tras accidente

Todo hace indicar que el exceso de velocidad y la falta de pericia hizo que ayer un conductor perdiera el control del vehículo y se estrellara contra cuatro personas que estaban debajo de un árbol frente a la Iglesia Hebrón, ubicada de los semáforos de Villa Rafaela Herrera, dos cuadras al norte.



El responsable del accidente es Cristian Caldera Artola, de 19 años, quien conducía el camioncito azul, Hyundai, placas M 052-652, de sur a norte, cuando supuestamente se le quebró la dirección del vehículo, lo que provocó el accidente.



En el accidente resultó seriamente lesionada la profesora de español Marta Rodríguez, de 45 años, quien sufrió traumas craneoencefálico severo y toráxico abdominal, por lo que los miembros de la Dirección General de Bomberos la trasladaron al Hospital “Alemán Nicaragüense”.



El doctor Aníbal Salablanca, jefe de turno, dijo que de las cuatro lesionadas la más grave es Marta Rodríguez, cuyo pronóstico es reservado.



“Estamos viendo si no hay ruptura de vísceras para trasladarla al Hospital ‘Antonio Lenín Fonseca’, donde la atenderán por el trauma craneal severo, pero su situación es complicada”, confirmó el doctor Salablanca.





Cayó a cuatro metros de distancia

Otra de las lesionadas es la profesora María Auxiliadora Meza, de 32 años, quien resultó con una fractura maxilofácial, más excoriaciones, por lo que fue trasladada al Hospital “Roberto Calderón”.



Las otras dos maestras que resultaron con lesiones leves son Hazel Rodríguez y Josefa Acuña, quienes fueron dadas de alta pocas horas después del accidente.



El administrador del Colegio “Rev.Luis Alvarado B.”, Óscar López, declaró que las profesoras llegaron a retirar su pago cuando fueron accidentadas.



“La que está grave es la profesora Rodríguez, ella fue lanzada como cuatro metros, se teme por su vida”, reiteró López.



Cristian Caldera fue trasladado a la Sexta Delegación de Policía ayer, mientras los agentes de tránsito realizaban la reconstrucción del accidente, pero aún no determinan la causa exacta.



“Si se te van los frenos, se te quiebra la dirección u otra cosa, si venís a velocidad moderada podés realizar alguna maniobra, pero si no, te llevás todo lo que esté a tu paso”, aseguró un agente de Tránsito.