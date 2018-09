Hombre finge ser proxeneta de travesti para robar en Managua

Simulando que buscaba clientes para un travesti, José Santos Calero, de 32 años se acercó hasta el furgonero guatemalteco, Edgard Cárcamo Rodríguez, de 38, para robarle su teléfono celular valorado en 200 dólares.

Según la acusación, Calero no pudo lograr su objetivo porque el extranjero se resistió al robo, motivo por el cuál le propinó dos impactos de bala con un revólver calibre 38; uno de los proyectiles perforó la pierna derecha y el otro el abdomen del guatemalteco. El hecho ocurrió la madrugada del 9 de marzo del 2018 en el barrio Villa Reconciliación.

Aumentan robos agravados en Managua

Calero ahora es acusado por robo agravado y lesiones gravísimas ante el Ministerio Público en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de la capital.

El juicio contra Calero inició este miércoles pero fue reprogramado para el próximo 2 de octubre por el juez Alfredo Silva Chamorro debido a la ausencia de uno de los miembros del tribunal de jurado.

Según la acusación, Calero llegó ofreciendo al furgonero guatemalteco los servicios sexuales del travesti Jorge Aguirre, sin el consentimiento de este.

Managua: con cuchillo oxidado hacen dos robos en 10 minutos

Según declaraciones de Jorge Aguirre a la Policía Nacional, él observó a la distancia que Calero llegó hasta donde estaba la víctima (Edgard Cárcamo) y que le hacía de señas que se acercara.

“Como reconocí que era José Santos (Calero) con quien he tenido relaciones sexuales tres veces no me le acerqué, porque la última vez que estuve con él se puso violentó y me sacó una pistola”, refiere el relato brindado por Aguirre en la Policía y que ratificará en el juicio.