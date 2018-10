Hombre se suicida dos días después de asesinar a su pareja en Rivas

Un hombre identificado como Ramón Sandino, el principal sospecho de asesinar a Liseth Alemán Tinoco, quien fue encontrada muerta en una zona fronteriza con Costa Rica, amaneció colgado de un árbol este jueves.

El hombre fue visto por última vez ayer en la comunidad Río Mena, del municipio de Cárdenas, Rivas, una comarca cercana al lugar donde fue encontrada muerta Liseth Alemán. El cuerpo del hombre fue encontrado en un predio montañoso por pobladores de la zona.

La Policía de Rivas se dirigió al lugar donde fue encontrado el cuerpo, para realizar las debidas investigaciones.

Liseth Alemán Tinoco, de 39 años de edad, apareció totalmente desnuda y degollada la mañana del martes en la comunidad Los Ángeles del municipio de Cárdenas.

Según la familia, la mujer fue asesinada por su pareja Ramón Sandino, quien dejó una carta junto a su cuerpo donde amenazaba que asesinaría a más personas.

Liseth Alemán había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de septiembre. Según su mamá ella ese día salió junto a su pareja Ramón Sandino.

“El marido que tenía desde hace cuatro meses, la celaba demasiado, era posesivo y no la dejaba salir sola, el 30 de septiembre ella se fue con él y no regresó con vida”, expresó Emma Tinoco, mamá de la víctima.

Liseth Alemán se dedicaba a la venta de ropa y cosméticos, viajaba a las comunidades fronterizas de Costa Rica y Nicaragua, ofrecía su mercadería al crédito y luego viajaba para realizar los cobros.

“Ese día mi hija salió a las siete de la mañana acompañada de su marido, le dijo que la iba a acompañar para que no fuera sola, sin embargo era una trampa que le tenía, ya que en el trayecto el hombre entró a una casa de un vecino a prestar una cinta métrica y le dijo a Liseth que primero iba a cortar unos postes y con ese engaño la llevó a una zona montañosa, dónde la asesinó”, relató la madre de Liseth Alemán.

Érica Alemán, hermana de la víctima explicó que Liseth Alemán trató de defenderse del agresor, pero este le golpeo el rostro, la desnudó, le robó su dinero, luego le hizo una herida letal en el cuello, posteriormente dejó abandonado su cuerpo cerca un cauce.

Según Erica Alemán, Ramón Sandino acostumbra cambiar su identidad cuando se traslada a Costa Rica, asegura que eran una persona violenta y que en una ocasión secuestró a una mujer en una zona cercana a Costa Rica.

“Al ver que mi hermana no regresó el domingo, empezamos a preocuparnos porque teníamos temor de ese hombre, al confirmar que no se encontraba al lado tico fui a buscar ayuda a la Policía de Cárdenas y la repuesta que me dieron es que no me preocupara, que mi hermana era mayor de edad, que andaba con su marido con su consentimiento y que no le sucedería nada”, expresó la hermana de la víctima.

Liseth Alemán fue sepultada este miércoles en un cementerio de su localidad, tenía seis hijos, entre ellos tres menores de edad.