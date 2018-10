Matan de dos balazos en la cabeza a joven campesino de Jinotega

El cuerpo del joven campesino Donald Fernando Rivera Rizo, fue encontrado la mañana del miércoles a la orilla de un río ubicada en el municipio de San José de Bocay, Jinotega.

Según los familiares del fallecido, el hecho se registró a eso de la 1:00 de la madrugada del pasado 10 de octubre, cuando siete hombres armados allanaron la vivienda de Harvin Manuel Rivera, de 50 años, (padre del fallecido).

Según describió el hombre, los delincuentes llamaron a la puerta alegando que eran parte de las autoridades del país y que entrarían a la casa para verificar si tenían armas.

“Entraron armados con escopetas, dos de ellos con fusiles AKA y uno con machete en manos, vestían ropa negra con gorra y sobreritos negros”, dijo el padre del fallecido.

La insistencia fue tanta, que 30 minutos después Harvin Rivera abrió la puerta y se dio cuenta que no eran efectivos autoridades, “entraron y comenzaron a registrar la vivienda, en un momento se llevaban de rehén a mi hijo, a quien lo andaban suelto, pero no lo dejaban que se moviera”, relató.

El hombre señaló que los delincuentes ya habían llegado a la casa de otro de sus hijos de nombre Harvin Rivera Rizo, a quien también le registraron la vivienda buscando armas, pero no encontraron nada.

El padre de la víctima detalló que uno de los delincuentes le manifestó que andaban buscando a su hijo para que les fuera a enseñar el camino y se lo llevaron con rumbo desconocido, hasta la mañana del miércoles que lo encontraron a la orilla del río el Batazo.

El joven presentaba dos orificios de bala de revolver calibre 38 en la cabeza. La familia del joven informó a las autoridades policiales quienes se presentaron al lugar para realizar las investigaciones.

El padre de la víctima manifestó que nunca había visto a esos sujetos en la comunidad, y que no sabe porque asesinaron a su hijo, ya que en la zona no su familia no problemas con nadie, por lo que espera que los asesinos de su hijo sean capturados y procesados por el delito cometido.

El pasado 10 de octubre, fue asesinado de forma violenta el campesino Ervin Ramírez Castro, de 24 años. El hecho también ocurrió en el municipio de San José de Bocay.