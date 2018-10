Joven muere ahogado en paseo con amigos en isletas de Granada

El joven Omar González, de 19 años, falleció ahogado este domingo cuando participaba de un paseo es las isletas de Granada, junto a otros amigos, todos originarios de la ciudad de Managua.

Según un testigo, el grupo de amigos llegó desde tempranas horas y semiraba que estaban pasando un rato alegre, pero todo terminó en tragedia luego de que Gonzaléz decidió meterse a nadar en una zona profunda, y en cuestión de segundos ya no se le vio más en la superficie del agua.

“Todo estaba tranquilo estábamos pasando un buen momento, le dijimos que no se metiera pero de repente él quiso meterse al agua, nosotros creemos que no sabía nadar porque ya no le vimos más, nunca nos imaginamos que algo como esto nos iba a suceder", dijo Eliezer Moreira, amigo del fallecido.

Johana Cárdenas, otra integrante del grupo de amigos, expresó que “siempre hacíamos este tipo de planes como amigos, salíamos porque somos unidos, somos del Barrio San Judas en Managua y es triste para nosotros tener que llevar a nuestro amigo sin vida a su casa", lamentó.

Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, filial Granada, se movilizaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate del cuerpo del muchac el cual se encontraba prensado entre unas piedras.

El cuerpo sin vida de Omar González, fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal en Managua, donde sería reclamado por sus familiares.

Zona peligrosa

“El llamado es para la población, a no introducirse a zonas peligrosas que son profundas, menos si no saben nadar, tampoco si acaban de ingerir alimentos o andan en estado de ebriedad", dijo Erving Díaz, miembro de la Cruz Roja Nicaragüense.

Hasta el lugar también se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones de los hechos.